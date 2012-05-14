Количество выданных свидетельств плательщика НДС выросло на 22% - ГНСУ

Предпринимателям в январе-апреле 2012 года выдано почти 21 тыс. свидетельств плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), что на 22%, или на 4,4 тыс. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

При этом почти 92% свидетельств в апреле выдано по упрощенной процедуре регистрации (перерегистрации).

В целом, на 1 мая т.г. в Украине зарегистрировано почти 234,3 тыс. плательщиков НДС, в том числе 89,9% - юридические лица и 10,1% – физические. За 4 месяца 2012 года плательщиками НДС зарегистрировались почти 11 тыс. лиц, что на 62% превышает аналогичный показатель в прошлом году.

Налоговики также отмечают сокращение количества тех плательщиков, регистрация которых была аннулирована. С начала года свидетельств лишились 12 тыс. плательщиков НДС, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основными причинами аннулирования стали регистрация плательщиком единого налога, не предоставление в течение года деклараций и/или предоставление деклараций об отсутствии поставок, внесение в единый госреестр записи об отсутствии по месту регистрации и т.д.