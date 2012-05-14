На межбанке торги закрылись котировками 8,0360/8,0390 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0320/8,0360, к 12:00 цены поднялись 8,0350/8,0380. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0360/8,0390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2652/56, к 12:00 цены снизились 0,2646/50. К закрытию откатились к уровню 0,2648/52. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3250 (+0,1815).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2860/1,2930. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,3460/10,3525, к 12:00 цены ушли вниз 10,3350/10,3445. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,3385/10,3485.