Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины уменьшилось на 8,2%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-марте 2012 года составило 2,91 млрд долл., что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (3,17 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-марте 2012 г. экспорт товаров из Украины составил 16,17 млрд долл., импорт – 19,08 млрд долл. По сравнению с январем-мартом 2011 года экспорт увеличился на 5,3%, импорт – на 3%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-марте 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 195 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 28,8% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 13,5%, механическое и электрическое оборудование – 9,9%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,6%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,2%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,5% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-мартом 2011 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,7% до 9,7%, топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 6,8% до 7,5%, механических машин – с 4,9% до 5,4%, изделий из черных металлов – с 4,6% до 5,2%, электрических машин – с 4,2% до 4,5%.

Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 28,4% до 23,6%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 6,4% до 5,5%, руд, шлаков и золы – с 5,5% до 5,1%, продуктов неорганической химии – с 2,7% до 2,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 7,2% до 8,2%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,6% до 7,3%, электрических машин – с 5,4% до 6,5%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 39,9% до 35,7%, пластмасс, полимерных материалов – с 3,7% до 3,5%, фармацевтической продукции – с 3,3% до 3,1%, черных металлов – с 3,2% до 2,9%.

Справка УНИАН.Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.

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