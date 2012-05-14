Минфин выплатил 23,63 млн долл. по еврооблигациям 2007 года
18:44, 14 мая 2012Финансы
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Министерство финансов выплатило 23,625 млн долл. дохода по облигациям 2007 года выпуска, говорится в официальном сообщении Минфина.
В министерстве напомнили, что в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 700 млн долл. с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых.
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