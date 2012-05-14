Минфин выплатил 23,63 млн долл. по еврооблигациям 2007 года

Министерство финансов выплатило 23,625 млн долл. дохода по облигациям 2007 года выпуска, говорится в официальном сообщении Минфина.

В министерстве напомнили, что в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 700 млн долл. с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых.