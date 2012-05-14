В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами уменьшилось на 11,9%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-марта 2012 года уменьшилось на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 1,73 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, за I квартал т.г. экспорт услуг составил 3,23 млрд долл., импорт – 1,5 млрд долл. По сравнению с январем-мартом 2011 года экспорт уменьшился на 1,6%, импорт – вырос на 13,9%.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 199 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные услуги (65%), разные деловые, профессиональные и технические (14,9%) услуги.

В целом, по сравнению с I кварталом 2011 г. экспорт услуг уменьшился на 51,6 млн долл.

Основное уменьшение наблюдалось в объемах услуг трубопроводного транспорта - на 116,9 млн долл. (на 11,2%), железнодорожного - на 49,3 млн долл. (на 11,4%), финансовых - на 20 млн долл. (на 24,2%), услуг связи - на 12,2 млн долл. (на 15,5%) и других деловых услуг - на 11,4 млн долл. (на 29,5%).

При этом увеличились объемы компьютерных услуг - на 52,5 млн долл. (на 47,1%), услуг по организации путешествий - на 45,2 млн долл. (на 70,9%), вспомогательных транспортных услуг - на 39 млн долл. (на 37,3%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 16,7 млн долл. (на 3,6%) и строительных услуг - на 11,6 млн долл. (на 30,1%).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.

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