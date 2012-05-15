Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0350/8,0410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2650/0,2654, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3290/10,3385. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2860/1,2862 (понедельник – 1,2883/1,2885).

В понедельник, 14 мая, Нацбанк на рынок не выходил.