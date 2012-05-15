На межбанке к 12:00 цены по евро ушли вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0350/8,0410, к 12:00 сузился спрэд 8,0350/8,0385 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2650/0,2654, к 12:00 цены снизились до 0,2647/0,2651. В России курс доллар-рубль скорректировался, и к 12:00 установился на уровне 30.3301 (+0,0051).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2860/1,2862, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3290/10,3385, к 12:00 цены ушли вниз 10,3245/10,3350.