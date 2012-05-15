НБУ в апреле пополнил свой портфель ОВГЗ на 0,2 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,2 млрд грн (с начала года — на 4,2 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка Украины в течение марта не проводились.

Через механизм двусторонней котировки НБУ в апреле не проводил операции купли (продажи) ОВГЗ, а с начала года объем покупки госбумаг составил 1,6 млрд грн, продажи — 1,25 млрд грн.

В апреле на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные, как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 3,8 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,68% годовых (с начала года поступления составили 14,5 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили: 79,7 млн долл. по средневзвешенной ставке 9,29% (с начала года в бюджет привлечено 614,1 млн долл.); 71,1 млн евро по средневзвешенной ставке 4,8% (с начала года — 276,3 млн евро).

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за апрель составил 16,8 млрд грн, в том числе основной долг — 11,5 млрд грн, выплата дохода — 5,3 млрд грн.