Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в I квартале уменьшилось на 1,98%

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2012 года составило 1 млрд 176,9 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд 200,7 млн долл. в январе-марте 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-марта 2012 года составило 2 млрд 910,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд 733,2 млн долл. против 3 млрд 168,5 млн долл. и 1 млрд 967,8 млн долл. соответственно в январе-марте 2011 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-марте 2012 г. вырос до 20 млрд 580,4 млн долл. (в I кв. 2011 года – 19 млрд 834,9 млн долл.), причем импорт товаров составил 19 млрд 079 млн долл. (в I кв. 2011 года – 18 млрд 516,5 млн долл.), импорт услуг – 1 млрд 501,4 млн долл. (в I кв. 2011 года – 1 млрд 318,4 млн долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-марте 2012 г. вырос до 19 млрд 403,5 млн долл. (в I кв. 2011 года – 18 млрд 634,2 млн долл.). При этом экспорт товаров составил 16 млрд 168,9 млн долл. (в I кв. 2011 года – 15 млрд 348 млн долл.), экспорт услуг – 3 млрд 234,6 млн долл. (в I кв. 2011 года – 3 млрд 286,2 млн долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.