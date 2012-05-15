Греции лучше перейти на старую валюту – драхму – эксперт

Греции, в условиях нынешней сложной экономической ситуации, лучше перейти на старую валюту — драхму.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во вторник высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

«Период восстановления греческой экономики существенно увеличится. Чтобы убрать дисбалансы, стране лучше перейти на старую валюту – драхму. Ближайшие два года Греция обречена на рецессию вне зависимости от того, останется она в еврозоне или нет, медленный рост может начаться лишь в 2014 году. Пока однозначно сказать, что Греция покинет еврозону, нельзя, однако вероятность этого значительно увеличилась», — сказал Н.Ивченко.

Эксперт прогнозирует, что экономика еврозоны в текущем году может снизиться на 0,3-0,5%, а в 2013 году будет иметь место незначительный рост. Политические события в Греции, Испании, а также результаты выборов во Франции и Германии, вероятно, сделают процесс выхода еврозоны из долгового кризиса более длительным.

Н.Ивченко считает, что курс валютной пары EUR/USD на международном рынке в течение ближайших нескольких месяцев может снизиться до отметки 1,2300 на фоне усугубления долговых проблем стран еврозоны. Не исключено, что Испания также обратится за внешней финансовой помощью. Однако уже осенью текущего года евровалюта может начать восстанавливать свои позиции на фоне постепенного разрешения долгового кризиса. Ожидается, что в таких странах, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Бельгия экономический рост к концу 2012 года ускорится, а странам-аутсайдерам удастся контролировать свои расходы и дефициты бюджетов. Таким образом, курс евро в декабре может вернуться обратно к уровню 1,3800 на рынке Forex и 11,10 грн в Украине.

По сообщениям СМИ, министры финансов еврозоны сегодня, 15 мая, опровергли возможность выхода Греции из еврозоны, назвав слухи об этом «пропагандой и нонсенсом», но заявили, что страна должна выполнить условия программы помощи, согласованные с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

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