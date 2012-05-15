Объем прямых иностранных инвестиций в Украину уменьшился на 4,4%

В январе-марте 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 885,1 млн долл. США прямых инвестиций, что на 4,4% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 1 апреля 2012 года составил 50 млрд 793,5 млн долл., что на 1,7% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года, и в расчете на одного украинца составляет 1115,7 долл.

Инвестиции поступали из 130 стран мира.

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 13,66 млрд долл., Германия – 7,47 млрд долл., Нидерланды – 4,91 млрд долл., Российская Федерация – 3,66 млрд долл., Австрия – 3,45 млрд долл., Великобритания – 2,3 млрд долл., Франция – 2,28 млрд долл., Швеция – 1,76 млрд долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,65 млрд долл. и США – 1,04 млрд долл.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 апреля 2012 г. составила 8 млрд 907,7 млн долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 апреля 2012 г. составил 59 млрд 701,2 млн долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 апреля 2012 г. составил 6 млрд 421,4 млн долл., в т.ч. в страны ЕС - 6 млрд 017,3 млн долл. (93,7% общего объема), в страны СНГ - 304,9 млн долл. (4,8%), в другие страны мира - 99,2 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (90,5%).

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49 млрд 362,3 млн долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.