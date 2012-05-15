ГНСУ во ІІ квартале проверит 2 тыс. предприятий

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) во втором квартале 2012 года намерена проверить 2 тыс. предприятий, то есть количество документальных плановых проверок останется на уровне первого квартала.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в план-график включены только те субъекты хозяйствования, которые имеют определенные налоговые риски.

«Излишнее вмешательство в работу бизнеса не нужно ни нам, ни самим предпринимателям. Поэтому с так называемым налоговым визитом мы приходим лишь к сомнительным плательщикам, которые используют незаконные схемы в своей работе», — отметил председатель ГНСУ Александр Клименко.

Всего в текущем году ГНСУ проверит не более 8 тыс. предприятий (в 2010 году было проверено 23 тыс. предприятий).

Кроме того, уменьшается количество плановых проверок субъектов малого бизнеса. Так, в I квартале 2012 года было проведено 1838 таких проверок. Это почти в два раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом (3352 проверок в первом квартале 2011 года).

При этом на сегодня действует мораторий на фактические проверки представителей малого бизнеса.