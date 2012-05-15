Эксперт прогнозирует ухудшение ситуации с внешнеторговым балансом Украины во II полугодии

Во втором полугодии текущего года следует ожидать ухудшения ситуации с внешнеторговым балансом Украины, считает начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын.

Он отметил, что снижение дефицита внешней торговли, которое наблюдается с начала года, в основном связано с прекращением падения спроса на сталь, снижением объема импорта газа, а также достаточно высокими объемами экспорта зерновых. «Мы полагаем, что такая тенденция продлится как минимум до середины года. В то же время, во второй половине возможно ухудшение торгового баланса под влиянием более низкого экспорта зерновых и сезонного роста объемов импорта газа», - сказал А.Печерицын.

При этом он сообщил, что, по прогнозам экспертов «ИНГ Банк Украина», дефицит внешнеторгового баланса Украины в текущем году будет на уровне 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в I квартале уменьшилось на 1,98% – до 1,18 млрд долл.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.