Столичные налоговики в первом квартале сократили проверки физлиц-предпринимателей на 50%

Столичные налоговики в I квартале 2012 года сократили проверки физлиц-предпринимателей на 50%, проверены 172 субъекта против 335 в I квартале 2011 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

«Значительно сокращение количества проверок обусловлено продлением моратория на проведение фактических проверок. Налоговая служба сейчас акцентирует свое внимание исключительно на «рискованных налогоплательщиках», - отметила председатель ГНСУ в Киеве Ирина Носачева.

Напомним, мораторий на проверки малого бизнеса был введен в 2011 году. С вступлением в действие изменений к Налоговому кодексу относительно деятельности малого бизнеса с 1 января 2012 года мораторий был продлен до конца первого квартала 2012 года для адаптации предпринимателей к новым условиям деятельности. В феврале председатель Госналогслужбы Александр Клименко сообщил о продлении моратория до конца второго квартала т.г.