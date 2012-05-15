Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0360-8,0390 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0350/8,0410, к 12:00 сузился спрэд - 8,0350/8,0385. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0360/8,0390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2650/0,2654, к 12:00 цены снизились до 0,2647/0,2651. К закрытию достигли уровня 0,2645/0,2649. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3525 (+0,0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2815/1,2870. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3290/10,3385, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3245/10,3350. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,3210/10,3305.