Нацбанк планирует снизить перечисления банками обязательных резервов на корсчет в НБУ

Национальный банк Украины планирует снизить объем перечисления банками обязательных резервов на отдельный корсчет в Нацбанке. Об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена ЩЕРБАКОВА, сообщается на сайте Нацбанка.

При этом конкретные сроки не уточняются.

“Рассматриваем условия в контексте смягчения нашей монетарной политики и уменьшения остатков обязательных резервов на корреспондентских счетах, которые мы держим у себя в Национальном банке, - сказала Е.Щербакова. - Эта норма была введена во время кризиса, когда 100% резервов банки держали в Национальном банке. По мере исправления ситуации частично эти денежные средства возвращаем банкам. Сегодня у нас содержится 60%, мы этот показатель планируем постепенно уменьшать и давать больше ликвидности банкам...”

В целом ситуацию на денежно-кредитном рынке банкир охарактеризовала как имеющую “сбалансированный характер и достаточно четкую направленность”. Остатки на корсчетах банков, ставки на межбанковском ресурсном рынке позволяют регулятору двигаться в направлении смягчения монетарной политики.

Кроме того, Е.Щербакова заявила, что НБУ не устраивает уровень роста объемов кредитования банками экономики, а также отметила стремления регулятора “заставить работать учетную ставку, сделать ее ключевой ставкой”.