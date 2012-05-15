ВР планирует повысить ввозную пошлину на некоторые товары из-за требований ВТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” относительно приведения ставок ввозной пошлины в соответствие с критериями Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 230 народных депутатов из 311 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается повышение размеров ставок ввозной пошлины по кодам Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

В частности, это касается таких групп товаров: живые деревья и другие растения, срезанные цветы и декоративная зелень; пластмассы, полимерные материалы и изделия из них, химическая продукция; машины, оборудование и механические устройства, электрические машины, оборудование и их части; продукты органической и неорганической химии; красители, пигменты, покрасочные материалы, замазки, лаки; штукатурные материалы, известка, цемент.

В законопроекте указывается, что ежегодные дополнительные поступления по ввозной пошлине в результате повышения размера ставок ввозной пошлины до уровня, определенного ВТО, могут составить около 2 млрд гривен.