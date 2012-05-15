ЕС не намерен увеличивать финансовую помощь Украине

Европейский Союз не намерен увеличивать финансовую помощь Украине в рамках европейской политики соседства.

Об этом сказал на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

По его словам, в 2011 году ЕС ввело принцип «больше за большее», чтобы поощрить страны, которые эффективно используют помощь ЕС и демонстрируют готовность внедрять проекты с еще большим объемом помощи со стороны ЕС.

«В этом отношении оценивают заслуги каждой страны и, соответственно, увеличивается бюджет. Если говорить конкретно об Украине, то значительная часть помощи ЕС сегодня приостановлена по нескольким причинам. Поэтому, мне кажется, что на этом этапе нельзя говорить о применении принципа «больше за большее» к Украине», - сказал он.