Украина будет искать взаимовыгодную модель сотрудничества с ТС - Янукович

Москва. Украина будет искать взаимовыгодную модель сотрудничества с Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Все вопросы, касающиеся интеграции, остаются для нас вопросами, которые мы изучаем. Мы будем искать сегодня модель сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал В.Янукович.

При этом он отметил, что Украина в ближайшее время рассмотрит вопрос относительно ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«Скорее всего, мы в ближайшее время ратифицируем», - сказал Президент Украины.

В.Янукович заверил, что Украина будет занимать активную позицию в сотрудничестве с СНГ. По его словам, от этого выигрывают все стороны.

При этом Президент отметил, что по итогам 2012 года Украина стала четвертым по объемам торговым партнером России с объемом взаимной торговли 55 млрд дол.

«Эту цифру, как минимум, нужно сохранить, а лучше повысить, и на сегодняшний день идет увеличение товарооборота», - сказал В.Янукович.

Кроме того, В.Янукович отметил, что позиция Украины относительно сотрудничества с ЕврАзЭС не изменилась. По его словам, украинские должностные лица сейчас изучают экономические изменения в странах Таможенного союза.

«Мы увидим результаты и отчеты, и тогда можно будет о чем-то говорить. Сегодня еще рано, но, как говорят наши коллеги, позитива намного больше. У нас нет оснований им не верить, но вы знаете украинский менталитет – нужно увидеть, руками потрогать», - сказал В.Янукович.

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Специалисты Украины и РФ рассмотрят пути отмены торговых ограничений

Специалисты Украины и РФ рассмотрят пути отмены торговых ограничений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой.

«По каждому из вопросов, которые мешают взаимной торговле, мы договорились, что с двух сторон наши специалисты, эксперты сядут и посмотрят, как можно в ближайшее время их разрешить», - сказал В.Янукович.

Кроме того, он сообщил, что Россия и Украина приблизились вплотную к решению вопроса о разграничении Керчь-Еникальского канала.

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Янукович убежден в необходимости усиливать торговое сотрудничество с Россией

Украине и России следует усиливать торговое сотрудничество. Такое убеждение высказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, информирует пресс-служба главы Украинского государства.

В.Янукович обратил внимание на положительнуную динамику в развитии торгового сотрудничества между нашими странами в прошлом году. Он, в частности, напомнил, что 2011 год стал рекордным по объему двустороннего товарооборота, который превысил 55 млрд долларов.

«Его (товарооборот) как минимум нужно сохранить, а лучше повысить», - подчеркнул В.Янукович.

Президент отметил, что с начала 2012 года уровень товарооборота между Украиной и Россией растет.

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Украина призывает учитывать интересы всех стран СНГ при создании новых интеграционных объединений – Янукович

Украина призывает учитывать интересы всех стран СНГ при создании новых интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович перед началом неформального саммита глав государств СНГ в Москве.

«Мы исходим из необходимости поиска такой модели, которая бы учитывала национальные интересы как нашей страны, так и стран этих новых (Таможенный союз, ЕврАзЭс – УНИАН) объединений», - сказал В.Янукович и добавил, что украинские эксперты изучают нормативную базу и опыт работы Таможенного союза.

По его словам, Украина заинтересована в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с этими объединениями.

«Перспективным может быть на данном этапе взаимодействие между Украиной и странами Таможенного союза непосредственно на секторальном уровне. Прежде всего, в сферах энергетики, машиностроения, высоких технологий, а также в контексте унификации технических регламентов», - сказал он.

Он выразил надежду, что СНГ останется площадкой для сотрудничества всех стран постсоветского пространства, независимо от их принадлежности к тем или иным интеграционным объединениям.

«Мы рассчитываем, что СНГ останется той общей площадкой, которая позволит развивать нам многостороннее сотрудничество с учетом всех государств-членов СНГ и отдельных стран, входящих в Таможенный Союз и ЕвраАзЭс», - сказал он.

При этом В.Янукович призвал избегать политизации деятельности.

«Будучи активным участником СНГ Украина заинтересована, чтобы все актуальные проблемные вопросы решались в рамках оправдавших себя форматов переговорного процесса, без излишней политизации», - заявил он.

Кроме того, Президент Украины сообщил о договоренности провести в конце сентября в Ялте заседание совета Глав правительств СНГ и бизнес-форум государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».

«Мы рассчитываем на участие представительных деловых кругов стран-участниц СНГ в ялтинском форуме», - сказал он.

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В июле состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии

В июле нынешнего года состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой.

«Мы договорились, что в середине июля состоится межгосударственная комиссия», - сказал В.Янукович. Он заметил, что до этого времени на уровнях подкомиссий должны быть подготовлены проекты решений, которые будут вынесены на рассмотрение президентов.

По его словам, на сегодняшний день накопились много вопросов и во время заседания они будут решены.