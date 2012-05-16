Обама оценил финансовое состояние своей семьи в сумму до 8,3 млн долларов

Президент США Барак Обама оценил общее финансовое состояние своей семьи в сумму от 2,6 млн до 8,3 млн долларов.

Белый дом обнародовал во вторник соответствующие документы в соответствии с Законом о соблюдении этических норм членами правительства от 1978 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Этот нормативный акт обязывает высокопоставленных федеральных служащих делать каждый год достоянием гласности данные о своем финансовом состоянии, в том числе раскрывать, какими ценными бумагами - акциями компаний и гособлигациями - они владеют. Цель - предотвратить возможные конфликты финансовых интересов.

В 2010 году финансовое состояние "первой четы"Америки оценивалось в сумму от 1,8 млн до 12 млн долларов.

Б.Обама, годовая зарплата которого равна 400 тыс. долларов, существенную часть доходов в прошлом году получил от продажи написанных им еще до прихода в Белый дом книг "Мечты моего отца", "Смелость надежды" и "О тебе пою: послание моим дочерям". Они принесли ему от 250 тыс. до 2,1 млн долларов.

Стоимость принадлежащего Б.Обаме дома в Чикаго оценивается в сумму от 500 тыс. до 1 млн долларов.