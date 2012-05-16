Поступления в бюджет ПФУ в январе-апреле выросли на 8%

В бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ), по оперативным данным, в январе-апреле 2012 года поступило 67,75 млрд грн, что на 8%, или на 5,015 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении фонда.

В частности, сумма собственных поступлений составила 48,704 млрд грн, что на 14,8%, или на 6,274 млрд грн больше, чем в январе-апреле 2011 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за отчетный период составили 71,984 млрд грн.

По состоянию на 1 мая т.г. средний размер пенсии в Украине составлял 1,279 тыс. грн. Численность пенсионеров на 1 мая — 13,698 млн человек.