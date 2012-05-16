Глава МВФ не исключает возможности выхода Греции из еврозоны

Глава Международного валютного фонда, кредитующего Грецию наряду с Еврокомиссией и Европейским центробанком, Кристин Лагард не исключает возможности "упорядоченного выхода" Греции из еврозоны в случае отказа властей страны выполнять обязательства по сокращению дефицита бюджета, сообщают РИА «Новости».

"Если обязательства по бюджету не будут выполнены, то будет необходимо провести пересмотр, и это означает, либо дополнительное финансирование и дополнительное время, либо механизмы, которые обеспечат в таком случае упорядоченный выход из зоны евро ", - приводит ее слова агентство Франс Пресс.

Ранее большинство официальных лиц, представляющих международных кредиторов страны, говорили, что выход Греции из зоны обращения единой европейской валюты нежелателен и невозможен, так как не разработаны механизмы такого процесса.

Обсуждения возможности отказа Греции от использования единой европейской валюты начались с новой силой несколько дней назад, на фоне сообщений о том, что греческим политикам не удается сформировать коалиционное правительство из-за разногласий между партиями по вопросу жестких мер экономии, которые Греция проводит в обмен на льготные кредиты от ЕС и МВФ. Без этой финансовой помощи у страны не будет средств для того, чтобы расплатиться с кредиторами, и ей придется объявить дефолт по суверенным долговым обязательствам и покинуть еврозону.

о вторник администрация президента Греции Каролоса Папульяса сообщила, что в стране будет сформировано так называемое "служебное"правительство. В соответствии с конституцией Греции, оно будет управлять страной в течение 30 дней до проведения новых выборов.

Лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос также заявил во вторник, что переговоры о создании правительства потерпели неудачу, и "страна идет к новым выборам".

Между тем, выход Греции из еврозоны может сильно ударить по состоянию финансов остальных стран, использующих единую европейскую валюту. По оценкам немецкого издания Wirtschaftswoche, такое развитие ситуации обойдется странам еврозоны в 276 миллиардов евро, а крупнейшей экономике Европы - Германии - в 77 миллиардов евро.

Экс-министр финансов Франции Франсуа Баруан сообщил во вторник, что для Франции ущерб может составить 50 миллиардов долларов.

Представители Еврогруппы, встретившиеся в ночь на вторник, сообщили, что вопрос выхода Греции из еврозоны на заседании не обсуждался.

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