Приток валюты во время Евро-2012 и выборов обеспечит стабильность на валютном рынке — НБУ

Приток иностранной валюты в период проведения в Украине чемпионата Европы по футболу, а также в период парламентских выборов позволит удерживать стабильность на валютном рынке. Об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова, сообщается на сайте Нацбанка.

Она отметила, что достаточно сбалансированная ситуация на валютном рынке, наблюдаемая в последнее время, позволила НБУ пополнить золотовалютные резервы.

Дальнейшее развитие ситуации на валютном рынке, по мнению Нацбанка, во многом будет зависеть от объемов инвалюты, которая поступит в страну в период проведения Евро-2012 и парламентских выборов.

«В преддверии Евро-2012 будет определенный приток иностранной валюты. Что касается объемов, то у нас есть свои оценки, они достаточно умеренные, но они позволят удержать ситуацию, не допустив резких колебаний курса, и в дальнейшем удерживать баланс на валютном рынке, - отметила Е.Щербакова. - Всегда складывается ситуация, что определенный приток иностранной валюты идет в преддверии определенных политических процессов, не исключение и этот год, что тоже повлияет на сбалансированность ситуации во всех денежных сегментах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полунеев: Нацбанк в случае необходимости может пойти на плавную девальвацию гривни