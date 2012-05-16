Национальным банк Украины (НБУ) наделил себя полномочиями идентифицировать банковскую группу. Это предусмотрено в Положении о порядке идентификации и определения банковских групп, утвержденном постановлением НБУ №134 от 9 апреля 2012 года.

«Национальный банк идентифицирует банковскую группу, которая не была идентифицирована контролером, на основании информации, полученной, в том числе при осуществлении банковского надзора, от других государственных органов, осуществляющих регулирование рынков финансовых услуг, иностранных органов надзора», - говорится в документе.

По результатам идентификации НБУ будет требовать от контролера банковской группы выполнения норм вышеуказанного Положения и предоставления ответственным лицом сведений о банковскою группе.

Нацбанк будет признавать банковскую группу на основании имеющейся информации в случае, если контролер банковской группы не обеспечит предоставление необходимых сведений о банковской группе или обоснованных, документально подтвержденных возражений относительно ее существования.

Контролер, из числа участников банковской группы, определяет ответственное лицо, которое будет отвечать за координацию действий в банковской группе, а также, среди прочего, и за предоставление необходимой информации регулятору. До дня согласования Национальным банком ответственного лица ответственным лицом является банк - участник банковской группы с наибольшим значением активов за последний отчетный период (квартал).

Постановление №134 вступит в силу после его официального обнародования.

Кроме того, Нацбанк разработал проект Положения о порядке регулирования деятельности банковских групп, текстом которого располагает УНИАН.

Проектом документа предусмотрено, что в рамках банковских групп могут быть определены три подгруппы. В кредитно-инвестиционную подгруппу будут входить банки и другие участники банковской группы (кроме страховых компаний), в страховую подгруппу входят страховые компании. Также подгруппа может быть определена по географическому критерию, в которую могут входить участники банковской группы независимо от видов их деятельности.

НБУ предлагает установить порядок расчета консолидированного регулятивного капитала банковской группы, а также требования относительно достаточности регулятивного капитала банковской группы и ее подгрупп.

Регулятор также предлагает установить обязательные экономические нормативы для банковских групп, в большей мере аналогичные тем, которые должны выполнять украинские банки. Среди них: норматив адекватности капитала банковской группы, соотношение регулятивного капитала к совокупным активам и обязательствам, нормативы ликвидности, кредитного риска и т. д.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года был принят Закон Украины N 3394-VI "О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно надзора на консолидированной основе".