ГНСУ запустит бесплатный центр сертификации ключей электронной подписи до конца мая
Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) запустит бесплатный центр сертификации ключей электронной подписи до конца мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГНСУ Александр Клименко сегодня во время пресс-конференции.
«На сегодня все готово, у нас стояла задача в мае сделать... Сегодня проходит тестовая обработка программного обеспечения, тестовая наработка технических вопросов. В ближайшее время он (центр сертификации ключей - УНИАН) будет официально открыт. И все предприниматели будут получать ключи бесплатно. Это будет постоянно», - заявил он.
По словам А.Клименко, потребность в данном сервисе среди предпринимателей «достаточно большая».
Как сообщал УНИАН, ГНСУ намеревалась с мая запустить бесплатный центр сертификации ключей электронной подписи
Как отмечал А.Клименко, запуск бесплатного центра сертификации ключей позволит не тратить свои деньги, даст максимальную возможность привлечь плательщиков к подаче отчетности в электронном виде.
Он ранее также прогнозировал, что создание такого центра приведет к уходу с рынка компаний, которые предоставляют электронные ключи.