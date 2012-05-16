Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) запустит бесплатный центр сертификации ключей электронной подписи до конца мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГНСУ Александр Клименко сегодня во время пресс-конференции.

«На сегодня все готово, у нас стояла задача в мае сделать... Сегодня проходит тестовая обработка программного обеспечения, тестовая наработка технических вопросов. В ближайшее время он (центр сертификации ключей - УНИАН) будет официально открыт. И все предприниматели будут получать ключи бесплатно. Это будет постоянно», - заявил он.

По словам А.Клименко, потребность в данном сервисе среди предпринимателей «достаточно большая».

Как сообщал УНИАН, ГНСУ намеревалась с мая запустить бесплатный центр сертификации ключей электронной подписи

Как отмечал А.Клименко, запуск бесплатного центра сертификации ключей позволит не тратить свои деньги, даст максимальную возможность привлечь плательщиков к подаче отчетности в электронном виде.

Он ранее также прогнозировал, что создание такого центра приведет к уходу с рынка компаний, которые предоставляют электронные ключи.