Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0500-8,0550 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0390/8,0440, к 12:00 цены выросли 8,0495/8,0525. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0500/8,0550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2589/93, к 12:00 цены поднялись 0,2596/0,2600. К закрытию достигли уровня 0,2598/0,2602. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9575 (+0,6050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2680/1,2740. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,2015/10,2095, к 12:00 цены ушли вверх 10,2360/10,2460. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,2405/10,2530.