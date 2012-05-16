Эксперты прогнозируют снижение прямых иностранных инвестиций в Украину в этом году на 15%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), направленных в Украину в текущем году, скорее всего, будет на 15% меньше показателя 2011 года. Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

В обзоре указывается, что динамика ПИИ за январь-март 2012 г. (-6,9% г/г) выглядит заметно лучше, чем во втором полугодии 2011 г. (-37,3% и -33,7% за III кв. 2011 г. и IV кв. 2011 г. соответственно).

«Мы считаем, что большая часть ПИИ в последнее время представлена не новыми инвестициями, а поддержкой действующего бизнеса со стороны иностранных собственников – наиболее наглядным примером этого является финансовый сектор», – говорят эксперты банка.

При этом они отмечают, что увеличение объема ПИИ в данном секторе в течение I кв. 2012 г. примерно на 0,1 млрд долл. указывает лишь на продолжение рекапитализации банков их иностранными собственниками.

«Стоит отметить, что наиболее привлекательной отраслью для инвесторов традиционно является промышленность, при этом наибольший объем ПИИ в течение прошлого квартала в данной отрасли был зафиксирован в сегменте электроэнергетики, что может объясняться приватизацией компаний данного сектора в конце 2011 – начале 2012 гг.», - говорится в обзоре.

Также эксперты банка обращают внимание на достаточно значительный в минувшем квартале объем инвестиций в сегмент торговли, который, безусловно, поддержит в этом году деятельность данной отрасли, которая в течение 2011-2012 гг. остается среди лидеров роста.

«По нашему мнению, в текущем году динамика ПИИ не изменится. Таким образом, мы подтверждаем наш прогноз по снижению ПИИ в 2012 г. на 15%», - отмечают эксперты «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 885,1 млн долл. прямых инвестиций, что на 4,4% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 1 апреля 2012 года составил 50 млрд 793,5 млн долл., что на 1,7% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года.

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49 млрд 362,3 млн долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.

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