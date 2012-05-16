Долгов по возмещению НДС перед малым бизнесом нет — ГНСУ

Долгов по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) до 1 млн грн перед малым бизнесом на сегодня нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«С января месяца я лично отслеживаю вопрос возмещения малому бизнесу. По состоянию на сейчас, я могу вас уведомить, что сегодня нет долгов до 1 млн грн по подтвержденным налоговым (декларациям — УНИАН) предприятий. И во многих судебных решениях мы пошли на компромисс с плательщиком, и данные суммы были получены. В среднем, это 1,5 тыс. мелких и средних предприятий, которые получают возмещение НДС», - отметил он.