ГНСУ заверяет, что время на оформление налоговой документации сократится в полтора раза

До конца текущего года бухгалтеры будут тратить на оформление налоговой документации в полтора раза меньше времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

По его словам, сегодня на налоговый учет затрачивается 657 часов рабочего времени бухгалтера в год, и по этому показателю Украина занимает 175-е место в рейтинге Всемирного Банка Paying Taxes.

В среднем по налоговым системам на это затрачивается 277 часов.

«Это первый этап нашей задачи - сократить время и выйти на средний показатель, который есть... Чтобы каждый бухгалтер почувствовал эти изменения и стал в полтора раза тратить меньше времени на общение и обслуживание», - отметил А.Клименко.