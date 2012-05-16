Законопроект об усовершенствовании процедуры банкротства вынесен на общественное обсуждение

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам банкротства”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, изменения в ряд законодательных актов, которые регулируют в стране процедуру банкротства, разработаны министерством с целью повышения эффективности процедуры банкротства и уменьшения возможности злоупотреблений во время производства по делу о банкротстве.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, при разработке законопроекта специалисты Минюста исходили из того, что в настоящее время процедура банкротства в Украине является излишне продолжительной, осуществление процедуры распоряжения имуществом может продолжаться неопределенный период времени. На практике, процедуры банкротства продолжаются по несколько лет, что негативно влияет на погашение задолженности кредиторов, в том числе и по заработной плате. Кроме того, такая продолжительность процедур банкротства абсолютно не гарантирует восстановления платежеспособности предприятия. Из-за неопределенности максимальных сроков для реализации отдельных прав и обязанностей участников процесса коэффициент погашения требований в процедуре банкротства остается очень низким.

Кроме того, одной из причин затягивания процедуры банкротства является отсутствие согласованной позиции на собрании кредиторов и комитета кредиторов субъектов управления объектами государственной собственности, государственной налоговой службы, Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования во время принятия решений на комитете кредиторов должника.

Отдельной проблемой является остановка рассмотрения хозяйственными судами дел о банкротстве в связи с обжалованиями постановлений в апелляционном и кассационном порядке. При этом нормы действующего закона не позволяют запрещать хозяйственным судам принимать решение о продлении сроков процедур банкротства, а также продолжать рассмотрение дела о банкротстве независимо от апелляционного и кассационного обжалования.

Учитывая указанные проблемы, Министерство юстиции предлагает установить законом, что предельные сроки процедур не могут быть продлены, а обжалование постановлений местного или апелляционного хозяйственного суда по делам о банкротстве, постановления о признании должника банкротом и открытие ликвидационной процедуры не является основанием для остановки производства по делу о банкротстве и не может препятствовать продолжению рассмотрения дела соответствующим судом.

Кроме того, Министерство юстиции предлагает уточнить полномочия государственного органа по вопросам банкротства. В частности, проектом предлагается ввести представительство государственным органом по вопросам банкротства на собраниях кредиторов и в комитете кредиторов интересов субъектов управления объектами государственной собственности, государственной налоговой службы, Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования. Поскольку государственный орган по вопросам банкротства владеет специальными знаниями как раз по осуществлению процедур банкротства, он может принимать квалифицированные решения на заседаниях комитета кредиторов. Вместе с тем, вопросы, которые касаются прощения или списания кредиторских требований, мирового соглашения, государственный орган по вопросам банкротства будет предварительно согласовывать с органами, которые представляет, и голосовать количеством голосов органов, которые согласовали соответствующее решение.

Законопроектом предусматривается закрепить в законодательстве однозначную трактовку понятия “банкротство”.

Предлагается уточнить случаи подготовки государственным органом по вопросам банкротства заключения о наличии признаков фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытии устойчивой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства, а именно в отношении государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает пятьдесят процентов, и на запросы суда, прокуратуры и участников производства по делу о банкротстве.

Также, в случае наличия обоснованных сомнений, предлагается ввести возможность назначения хозяйственным судом судебной экспертизы по определению начальной стоимости имущества должника по ходатайству государственного органа по вопросам банкротства. Такая норма позволит избежать преднамеренного занижения начальной стоимости имущества должника в процедурах банкротства.

Кроме того, с целью упрощения процедуры банкротства предусматривается исключить согласование перечня ликвидационных масс с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере управления объектами государственной собственности, Фондом государственного имущества Украины. По мнению специалистов Минюста, указанная норма приводит к затягиванию процедур банкротства.

Замечания и предложения к проекту закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам банкротства” будут приниматься от физических лиц и юридических лиц, их объединений в течение месяца со дня обнародования по адресу: г. Киев, ул. Артема, 73, Министерство юстиции Украины, Департамент нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа. С текстом проекта закона можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции в рубрике “Обсуждаем законопроекты».