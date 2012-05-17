ЕБА оценила налоговый индекс Украины на 1,9 по 5-бальной шкале

Европейская Бизнес Ассоциация определила налоговый индекс страны на уровне 1,9 по 5-бальной шкале.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты проекта «Налоговый индекс» озвучила сегодня во время пресс-конференции исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

«Налоговый индекс мы считали по четырем компонентам: это налоговое законодательство, его качество, имеет вес (в структуре индекса — УНИАН) 15%, администрирование налогов — 40%, фискальное давление — 30% и качество налогового обслуживания — 15%», — говорит она.

Как рассказала директор InMind Елена Попова, самый низкий индекс наблюдается по показателю «администрирование налогов» — 1,62. «Уровень фискального давления немного выше — 2,11 и самый высокий показатель это работа налоговой службы — 2,36», — отметила она. При этом уровень налогового законодательства респондентами оценен в 1,76.

По словам Е.Поповой, определение налогового индекса осуществлено на основании опроса 117 компаний, входящих в состав Европейской Бизнес Ассоциации. Среди них почти в равном соотношении представлены малые, средние и крупные компании.