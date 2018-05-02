Бюджетная децентрализация по-украински: забрать и поделить

Киев неожиданно для всех вошел в тройку "дотационных лидеров" страны. Информация об этом сразу же привлекла внимание экспертов и заставила пристальнее взглянуть на политику межбюджетных отношений в стране.

С приходом к власти представителей восточно-украинских групп влияния территориальная структура бюджетных трансфертов была кардинально пересмотрена. Теперь основной поток денег идет в Восточную Украину и столицу, хотя в финансовой поддержке нуждаются прежде всего Запад и Север Украины. Похоже, электоральные интересы взяли верх над экономической целесообразностью, что формирует серьезную угрозу для целостности Украины.

Одним из главных предвыборных лозунгов Партии регионов Украины и ее лидера Виктора Януковича всегда было обещание провести кардинальную децентрализацию управления и финансов. Нынешняя политическая сила находится у власти почти два с половиной года, однако, как ни парадоксально, именно в этом вопросе не было достигнуто никакого прогресса. В процессе бюджетной реформы правительство не передало местным органам власти никаких существенных источников доходов, зато увеличило их обязательства.

На первом этапе такой подход еще можно было хоть как-то оправдать. Имея колоссальные дефициты бюджета, внебюджетных фондов и квазигосударственных структур, а также значительные долговые обязательства, правительство просто не имело денег для того, чтобы отдавать их местным властям. Прежде всего, необходимо было решить проблемы национального масштаба, а потом говорить об усилении финансовой самостоятельности местных органов власти.

Однако в 2011 году, по заверениям премьер-министра, власть справилась с ключевыми вызовами, минимизировав дисбалансы в системе государственных финансов. Более того, доходы бюджета растут почти на 30% ежегодно, что дает правительству дополнительный финансовый ресурс. Казалось, что теперь уже созданы предпосылки для того, чтобы, по меньшей мере, начать проводить бюджетную децентрализацию.

В контексте грядущих выборов правительство избрало другие бюджетные приоритеты. Теперь уже точно можно констатировать, что в первую каденцию президентства Януковича никакого движения в вопросе передачи местным властям дополнительных источников денег не будет: в 2013 году правительство снова будет бороться с дефицитом, который возник после щедрых социальных инициатив нынешнего года, а в 2014 году, очевидно, будет новый и еще более значительный пакет социальных подачек для населения, накануне президентских выборов 2015 года.

КТО КОГО КОРМИТ?

Для сохранения поддержки своего электората, а также для расширения политического влияния в Киеве (что является одной из приоритетных задач для нынешней власти) правительству необходимо увеличивать расходы в этих регионах. Для этого оно использует два ключевых рычага. Во-первых, согласно новому бюджетному кодексу, Кабмин получил право перераспределять расходы государственного бюджета на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами. Иными словами, бюджет можно сформировать относительно сбалансированным, однако в середине года правительство, например, имеет возможность спокойно снять деньги с западных областей и передать их восточным регионам. Увеличение сметы строительства донецкого вокзала и аэропорта в условиях ограниченности ресурсов однозначно приведет к недофинансированию отдельных мероприятий в Львове.

Во-вторых, правительство на свое усмотрение в середине года регулярно увеличивает субвенции и дотации восточным регионам и Киеву. В прошлом году правительство дополнительно предоставило Киеву 1,6 млрд грн на развитие ЖКХ, и несколько миллиардов - шахтам Донбасса, несколько сотен миллионов на строительство моста в Запорожье. В этому году Киев также благодаря изменениям в бюджет получил дополнительные дотации из государственного бюджета на сумму 536,6 млн грн, еще 470 млн грн выделено на продление работ по строительству и реконструкции очистных сооружений у побережий Азовского и Черного морей. К слову, на инфраструктуру западной и северной части Украины из бюджета выделяются на порядок меньшие суммы, хотя ее состояние является критическим.

Кроме того, в контексте подготовки к Евро-2012 года в Донецк, Харьков и Киев потекли деньги в рамках соответствующей государственной программы, которые используются властями на модернизацию городов: от подъездных дорог к стадиону до поликлиник и благоустройства. Процветание этих городов само по себе очень положительная тенденция, однако не тогда, когда во всех остальных регионах разбитые дороги, нет горячей воды, а износ транспортного парка достиг 100%.

Доминирование электоральных императивов привело к значительной географической деформации распределения бюджетных денег. В 2011 году три «любимых» региона нынешней власти - Киев, Донецкая и Луганская области - получили 56% от всего объема субсидий и трансфертов (31,2 млрд грн). Очевидно, поэтому об успешности бюджетной децентрализации говорят исключительно политики этих регионов. Однако, бюджетная децентрализация - это передача денег с центрального на местный уровень власти, а не перераспределения денег между регионами. При этом правительство забирает деньги у тех, кто в них большего всего нуждается, и отдает регионам, которые и так могут о себе самостоятельно позаботиться (а особенно, если наведут порядок в сфере использования денег).

При этом даже на обывательском уровне возникает определенное недоумение и вопросы. Да, в массовом сознании Донецкая и Луганская область с их недозакрытыми шахтами и прочими проблемами уже многие годы стабильно воспринимаются как дотационные. Но те же жители столицы, в отличие от жителей Донбасса, недоумевают - почему Киев, который всегда был "донором", вдруг превратился в одного из ключевых "нахлебников" бюджета. Кто ездил в поездах по направлению от столицы на Юг и Восток, наверняка не раз сам горячо спорил на вечную тему кто кого "кормит", кто чьи деньги «проедает»... И если раньше киевляне в подобных прениях могли гордо цитировать нынешнего премьера, указывая направление движения оппонентам из разных там "нахлебнических" регионов, то теперь им придется тихонько помалкивать. Равно как и на различных форумах в комментариях под статьями-новостями. Вопрос-то резонансный, и это подтверждает шквал комментариев под информацией СМИ о том, что Киев, вкупе с Донецкой и Луганской областями, по итогам прошлого года стал лидером по дотациям из госбюджета. Гордиться тем, что тебе власть стала ремонтировать дороги за "чужие" деньги, едва ли кто станет, скорее, задумается - а куда ж девает свои-то денежки? И чем в итоге все может закончиться для региона, если "подсадить" его на иглу бюджетных дотаций?

Учитывая все вышесказанное, стоит ли удивляться, что в Украине снова начинают поляризоваться региональные настроения? Хотя, может, это и есть смысл украинской государственной политики…

Алексей Левицкий (для УНИАН)