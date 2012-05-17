Стабильному курсу гривни ничто не угрожает - Порошенко

Стабильному курсу гривни ничто не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Кабинете министров министр экономики Петр Порошенко.

«Пока что мы можем сказать, что в текущей ситуации стабильности гривни ничего не угрожает, и позиция относительно золотовалютных резервов, и позиция относительно возможных заимствований является такой, что позволяет ситуацию контролировать», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что в стратегическом плане развитие и стимулирование экспорта украинской продукции, своевременная компенсация НДС, обеспечение соответствующей конкурентоспособной украинской продукции на внешних рынках позволяет «нам с полной уверенностью смотреть в будущее в среднесрочной перспективе».

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