Налогоплательщикам в январе-апреле возмещено 15,1 млрд грн НДС

Налогоплательщикам в январе-апреле 2012 года возмещено 15,1 млрд грн НДС (при заявленных 14 млрд грн), что на 23% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, более 57% суммы налога возмещено в автоматическом режиме. «Автоматом» НДС получил 351 плательщик на общую сумму почти 8,6 млрд грн. Это представители таких отраслей экономики, как строительная, горно-металлургическая, машиностроение, судостроение, электротехническая, энергетическая, легкая и химическая промышленность, сельское хозяйство и торговля; также это зернотрейдеры, авиаперевозчики, производители металлических изделий.

За период действия механизма автоматического возмещения количество плательщиков, получивших такую бюджетную компенсацию, увеличилась в 10,3 раза.