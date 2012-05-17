ВР приняла закон о господдержке экспортной деятельности

Верховная Рада приняла Закон Украины «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№9373).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет принципы государственной финансовой поддержки экспортной деятельности и направлен на создание благоприятных условий для расширения экспортного потенциала отечественных субъектов ведения хозяйства, обеспечения защиты украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, повышения конкурентоспособности товаров украинского происхождения на мировых рынках.

В соответствии с законом, государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться путем: предоставления банками-кредиторами экспортных кредитов украинским экспортерам согласно заключенным внешнеэкономическим договорам (контрактам) для осуществления экспорта или обеспечения производства товаров украинского происхождения; иностранным покупателям или банкам иностранных покупателей под обязательство закупки ими товаров украинского происхождения.

Государственная финансовая поддержка экспортной деятельности может осуществляться через страхование экспортных кредитов и внешнеэкономических договоров (контрактов); предоставление гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам) и гарантий банкам-кредиторам за предоставленные экспортные кредиты; предоставление гарантий выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Финансовая поддержка оказывается исключительно на товары, определенные перечнем товаров украинского происхождения, которым оказывается государственная финансовая поддержка экспортной деятельности, во время осуществления их экспорта или для производства товаров, подлежащих экспорту. Перечень и порядок отнесения к нему товаров утверждается Кабинетом министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Для ведения этой политики предусматривается создание государством в лице Кабинета министров Украины государственного финансового учреждения - экспортно-кредитного агентства в форме публичного акционерного общества с целью страхования украинского экспортера от коммерческих и некоммерческих рисков и предоставления гарантии выполнения иностранным покупателем обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам), гарантий банкам-кредиторам по предоставленным экспортным кредитам и гарантирование выполнения обязательств украинских экспортеров во время участия в международных тендерах. Кабинетом министров Украины определяются банки-кредиторы учреждений на предмет предоставления экспортных кредитов.

Экспортно-кредитное агентство осуществляет деятельность на основании устава, который утверждается Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, что с целью осуществления контроля за реализацией государственной политики в сфере поддержки экспортной деятельности, а также обеспечения государственного надзора за деятельностью экспортно-кредитного агентства создается Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности. Наблюдательный совет по вопросам государственной поддержки экспортной деятельности возглавляет председатель, который назначается премьер-министром Украины по представлению руководителя центрального органа исполнительной власти по вопросам экономической политики.

Кабинет министров Украины во время подготовки проекта Закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год рассматривает вопрос относительно обеспечения государственной финансовой поддержки экспортной деятельности.

В законе определены условия страхования внешнеэкономических договоров (контрактов), экспортных кредитов и предоставления гарантий. Страховая выплата составляет не больше 90 процентов суммы внешнеэкономического договора (контракта) или экспортного кредита в случае наступления некоммерческого риска и не более 85 процентов в случае наступления коммерческого риска.

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