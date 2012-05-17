Торги по доллару на межбанке сегодня закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0480/8,0530, к 12:00 сузился спрэд - 8,0495/8,0520. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0520/8,0560 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2600/0,2604, к 12:00 цены понизились - 0,2597/0,2601. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль продолжал расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0975 (+0,1400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2730/1,2732, а к 15:00 упали до 1,2688/1,2790.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2450/10,2530, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2325/10,2420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,2140/10,2250.