Банковская система Украины за 4 месяца получила 1,8 млрд грн прибыли

Банковская система Украины по итогам января-апреля 2012 года получила прибыль в размере 1,8 млрд грн, против 0,5 млрд грн убытка за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении НБУ.

По данным Нацбанка, доходы банков увеличились на 2% - до 46,8 млрд грн, в том числе процентный доход — 37,3 млрд грн, комиссионный доход — 6,4 млрд грн. Расходы банков в январе-апреле уменьшились на 2,9% - до 45 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

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