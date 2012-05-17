Банковская система Украины за 4 месяца получила 1,8 млрд грн прибыли
18:25, 17 мая 2012Финансы
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Банковская система Украины по итогам января-апреля 2012 года получила прибыль в размере 1,8 млрд грн, против 0,5 млрд грн убытка за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении НБУ.
По данным Нацбанка, доходы банков увеличились на 2% - до 46,8 млрд грн, в том числе процентный доход — 37,3 млрд грн, комиссионный доход — 6,4 млрд грн. Расходы банков в январе-апреле уменьшились на 2,9% - до 45 млрд грн.
Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.
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