ВР приняла в первом чтении законопроект о согласовании налогового и таможенного законодательства

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины относительно согласования некоторых норм Налогового и Таможенного законодательства» (№10452).Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовал 261 из 334 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Народные депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

Основной целью законопроекта является согласование отдельных норм налогового и таможенного законодательства. Так, вносятся следующие изменения в Налоговый кодекс (НК): определяются понятия «магазин беспошлинной торговли», «специальная таможенная зона» в соответствии с Таможенным кодексом (ТС); определяются особенности налогообложения НДС и акцизным сбором операций по помещению товаров в определенный таможенный режим, операций по пересылке на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, операций по ввозу на таможенную территорию товаров физлицами; уточняются операции, подлежащие налогообложению по нулевой ставке НДС товаров, подлежащих таможенному оформлению.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внесение таких изменений в ТС: внедрение более прозрачной процедуры декларирования таможенной стоимости товаров и контроля со стороны таможенных органов за правильностью ее определения; уточнение сроков и порядка временного ввоза гражданами-нерезидентами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины; совершенствование правового регулирования порядка перемещения (пересылки) товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях; совершенствование правового регулирования отдельных вопросов, связанных с привлечением к административной ответственности за нарушение таможенных правил и т.д.