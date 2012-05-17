В Украине розничный товарооборот предприятий в январе-апреле вырос на 13,2%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-апреле 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,2% по сравнению с январем-апрелем 2011 года и составил 116,45 млрд грн, говорится сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Запорожской области — на 18,6% - до 4,81 млрд грн, Николаевской области — на 16,7% - до 2,36 млрд грн, АР Крым — на 16,6% - до 3,81 млрд грн, Черниговской области — 16,3% - до 1,83 млрд грн, а также в г. Севастополь — на 17,8% - до 1,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.