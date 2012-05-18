Эксперт: «В менталитете налоговой службы видны изменения»

Директор Международного фонда им. Блейзера Олег Устенко считает, что налоговая служба Украины не декларативно, а практически стала на путь трансформации из фискального органа в сервисное учреждение.

По его мнению, налицо явное смещение акцентов в работе государственной налоговой службы.

«Обновленная ГНСУ – это институция, которая не только обязана, но и действительно хочет оказывать услуги. В данном случае «налогоплательщик воспринимается уже не как объект приложения принудительных усилий по уплате налогов, а как клиент, которому должен быть оказан и целый ряд услуг», - отметил экономический эксперт.

Олег Устенко обратил внимание на принципиальное изменение в менталитете налоговой службы: «Клиент-налогоплательщик платит налоги, а ГНСУ оказывает ему высококачественные консультационные и сопроводительные услуги по уплате этих средств в бюджет».

Одним из наиболее «узких» мест, благодаря которым в глобальном рейтинге Мирового банка “Doing Business Report” Украина пока имеет невысокие показатели, по мнению исполнительного директора Международного фонда им. Блейзера Олега Устенко, является «существующая в стране практика уплаты налогов, включая время, которое необходимо истратить на связанные с данным процессом процедуры».

«В этой связи внедрение любого вида электронных услуг должно приветствоваться. Более того, учитывая риски для предпринимателей, связанные с непосредственным физическим контактом с представителями налоговой службы, использование современных ІТ-технологий является серьезным шагом вперед», - уверен эксперт.

«Активное внедрение этой системы в практику хозяйствования позволит улучшить позицию Украины в международных рейтингах», - резюмировал он.