ВР приняла в первом чтении изменения к закону о гарантиях возобновления сбережений граждан

Верховная Рада Украины 17 мая приняла в первом чтении правительственный проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины” (№10355).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится, начиная с 1997 года в денежной форме за счет средств государственного бюджета Украины и других формах в соответствии с законодательством.

Компенсация потерь от обесценивания денежных сбережений, помещенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги, приобретенные в таких учреждениях, проводится их владельцам в наличной или безналичной форме через учреждения Сберегательного банка Украины после внесения в информационно-аналитическую систему “Реестр вкладчиков сбережений граждан” сведений о них, необходимых для идентификации вкладчика во время открытия счета. Обслуживание граждан, связанное с внесением отмеченных сведений, осуществляется безвозмездно.

В соответствии с законопроектом, порядок проведения компенсации, в том числе перечисление средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, учреждениям Сбербанка Украины и бывшего Укргосстраха, определяется Кабинетом министров.

Также предусмотрено, что в случае смерти вкладчика наследники или другие лица, представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления или общественных организаций, которые взяли на себя организацию похорон, могут при условии предъявления сберегательной книжки или страхового свидетельства вкладчика и свидетельства о его смерти получить в учреждениях Сберегательного банка Украины и бывшего Укргосстраха по местонахождению вклада или страхового взноса часть проиндексированного вклада или страхового взноса, сумма которого определяется Кабинетом министров, для организации похорон и проведения необходимых в соответствии с национальными традициями поминально-ритуальных мероприятий.