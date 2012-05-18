Торги по доллару на межбанке сегодня открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0530/8,0580 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2566/70, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1920/10,2000.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали – 1,2657/59 (четверг — 1,2730/32).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.