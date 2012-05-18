Количество налогоплательщиков, использующих электронную отчетность, увеличилось до более 94%

Количество налогоплательщиков, которые используют электронную отчетность, в январе-апреле 2012 года увеличилось на 3% - до более 94%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Если на начало года декларации по НДС в электронном виде присылали 91,3% плательщиков, то сегодня уже более 94%», - отмечается в сообщении ведомства.

По сравнению с прошлым годом количество таких налогоплательщиков выросла в два раза. В апреле 2011 года через Интернет отчитывались только 45% плательщиков.

Налоговики отмечают, что такой вид бесконтактного общения налоговиков с плательщиками позволяет избежать очередей в налоговых инспекциях в дни отчетности.

Всего в январе-апреле т.г. принято 30,7 млн отчетов от 341,5 тыс. налогоплательщиков. В прошлом году 322 тыс. плательщиков направили 17,1 млн отчетов.