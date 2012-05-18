«Эрсте Банк» снизил прогноз инфляции в Украине в 2012 году с 9% до 4,5%

Аналитики «Эрсте Банка» снизили прогноз инфляции в Украине в 2012 году с 9% до 4,5%, при этом сохранили прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 1%.

В аналитическом отчете банка отмечается, что рекордный урожай прошлого года позволил накопить значительные запасы продукции на текущий год и снизить цены на продукты питания.

Кроме этого указывается, что курс гривни остается фиксированным к доллару, который, в свою очередь, укрепляется по отношению к большинству мировых валют. Результатом поддержки курса гривни являются значительные процентные ставки, которые сдерживают рост кредитования и внутреннего спроса. Также правительство оставляет цены на коммунальные услуги без изменений, несмотря на то, что это единственное условие со стороны МВФ для продолжения кредитования. Внешние товарные рынки также способствуют падению инфляции, поскольку цены на нефть и другие ключевые товары снижаются. «Очевидно, что повышения цен на коммунальные услуги в этом году не произойдет. Впрочем, мы ожидаем поднятия отдельных акцизов, поскольку правительству будет трудно выполнить все расходы бюджета. В целом инфляция в 2012 году составит 4,5%», - отмечает аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий.

Что касается динамики ВВП, то, как отмечают эксперты банка, экономический рост в первом квартале был значительно поддержан отраслью строительства и агропромышленностью, рост которых исторически наиболее нестабильный. «Ядро украинской экономики – тяжелая промышленность – страдает от сокращения внешнего спроса. Промышленное производство в I кв. выросло всего на 0,9% г/г», - говорит М.Заблоцкий.

Эксперты «Эрсте Банка» ожидают дальнейшего спада внешнего спроса в связи с замедлением экономического роста в развивающихся странах, что, соответственно, повлияет на темпы роста ВВП – на данный момент прогнозируемый рост в 2012 году составляет 1%. Наибольшее беспокойство даже для этого незначительного роста вызывает состояние государственных финансов. У правительства могут возникнуть трудности с выполнением плана заимствований, в связи с чем придется сокращать бюджетные расходы, пик которых приходится на декабрь. «Резкое снижение расходов государственного сектора в последний месяц негативно повлияет на ВВП. Также под вопросом остается способность агропромышленности продемонстрировать значительный урожай. Резкие погодные изменения могут значительно снизить продуктивность посевов», - объясняет М.Заблоцкий.

Как сообщал УНИАН, в апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Справка УНИАН. Рост ВВП в І квартале 2012 г. замедлился и составил 1,8% по сравнению с ростом в 5,4% годом ранее.

В Украине в апреле этого года против марта 2012 г. цены не изменились, инфляция составила 0%, против апреля 2011 года инфляция составила 0,6%.

Инфляция в январе-апреле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 2,3%, с начала 2012 г. – 0,7%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.