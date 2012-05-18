Счетная палата рекомендует Кабмину разработать стратегию долговой политики

Счетная палата рекомендует правительству разработать стратегию долговой политики для эффективного управления государственным долгом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заслушивания в Верховной Раде отчета правительства о выполнении государственного бюджета 2011 года заявил председатель Счетной палаты Роман Магута.

«Для предотвращения рисков Счетная палата рекомендовала бы правительству разработать и утвердить среднесрочную стратегию долговой политики с определением предельных норм долговых параметров, критериев эффективности использования заимствованных средств», - сказал он.

Кроме того, добавил Р.Магута, для системного управления всеми процессами государственного долга предлагается принять закон о государственном долге, который уже подан в ВР.

Р.Магута отметил, что наращивание как государственного, так и гарантированного долга должно проводиться достаточно взвешенно, чтобы это не привело к негативным последствиям.

Он напомнил, что в 2011 году государственный гарантированный долг вырос более чем на 40 млрд грн.

По словам Р.Магуты, за последние три года долг вырос в 2,5 раза. «На погашение государственного долга потрачена каждая шестая гривня поступлений в государственный бюджет», - сказал он.

Он отметил, что выполнение госбюджета 2011 года осуществлялось в условиях несоблюдения почти трети предложенных государственных заимствований, что обусловлено внешними и внутренними факторами.

«Указанное стало одной из основных причин расходов общего фонда меньше планового объема и переноса отдельных платежей по погашению долга на 2012 год», - сказал он.

Отчет правительства о выполнении госбюджета за прошлый год проходил в практически пустом сессионном зале парламента.