Янукович хвастается: благодаря росту экономики зарплата выросла на 15%

Средняя зарплата в Украине благодаря росту экономики за год повысилась почти на 15%.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с представителями Международного клуба парламентариев и экспертов «ЕС-Украина».

«В прошлом году рост средней заработной платы был на уровне 10,5%, сейчас за этот период времени - 14,7%», - сказал В.Янукович, отметив, что положительная динамика роста отечественной экономики наблюдается третий год подряд.

Глава государства, в частности, обратил внимание на значительное увеличение в течение этого времени показателей ВВП, сокращение дефицита бюджета, снижение уровня инфляции.

«Мы начинали с падения ВВП более 15%, производства - 23%, дефицит бюджета приближался к 16%. В этом году в бюджете дефицит мы заложили 2,5%», - подчеркнул В.Янукович.

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