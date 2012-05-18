На межбанке торги закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0530/8,0580, к 12:00 сузился спрэд 8,0540/8,0565. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0550/8,0595 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2566/70, к 12:00 цены повысились 0,2569/73. К закрытию цены снизились 0,2566/70. В России курс доллар-рубль продолжал расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3200 (+0,2225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2657/59, а к 15:00 выросли 1,2707/09. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1920/10,2000, к 12:00 цены ушли вверх 10,2160/10,2235. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного максимума 10,2335/10,2430.