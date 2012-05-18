За создание «финансовых пирамид» хотят установить уголовную ответственность

Национальная комиссии по регулированию рынков финансовых услуг предлагает установить уголовную ответственность за создание «финансовых пирамид».

Об этом говорится в письме председателя Нацкомфинуслуг Андрея Стасевского к премьер-министру Украины Николаю Азарову относительно предотвращения функционирования так называемых «финансовых пирамид».

В частности, в письме отмечается, что согласно части первой статьи 1 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» финансовым учреждением является юрлицо, которое, согласно закону, предоставляет одну или несколько финуслуг, а также другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг, в случаях, прямо определенных законом, и внесенных в соответствующий реестр в установленном законом порядке.

При этом на сегодня в Государственном реестре финансовых учреждений отсутствует какая-либо информация о так называемом «МММ-2011» и статус финансового учреждения данная организация не получала, как и лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Таким образом, у Нацкомфинуслуг отсутствуют полномочия по осуществлению надзора за деятельностью «МММ-2011».

В то же время, по мнению Комиссии, в деятельности организаторов проекта «МММ-2011» содержатся признаки совершения преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», отнесенного к подследственности органов внутренних дел.

При этом Нацкомфинуслуг отмечает, что Закон Украины «О защите прав потребителей» уже определяет понятие пирамидальной схемы («финансовой пирамиды») и устанавливает запрет ее создания, эксплуатации и содействия развитию.

«Вместе с тем, как показывает практика, деятельность «финансовой пирамиды» «МММ-2011» активно рекламируется в Украине» - подчеркивают в Комиссии.

Относительно такой рекламы Нацкомфинуслуг отмечает, что согласно части первой статьи 24 Закона Украины «О рекламе» реклама услуг (банковских, страховых, инвестиционных и т.д.), связанных с привлечением средств населения, или лиц, которые их предоставляют, разрешается только при наличии специального разрешения, лицензии, подтверждающей право на такую деятельность. Такая реклама должна содержать номер разрешения, лицензии, дату их выдачи и наименование органа, выдавшего это разрешение или лицензию.

«Деятельность пирамидальных схем происходит путем привлечения средств населения, но, как отмечалось ранее, такая деятельность является незаконной и не может лицензироваться или предусматривать получение специального разрешения. Поэтому, согласно требованиям статьи 24 Закона Украины «О рекламе», реклама пирамидальных схем не может осуществляться» - говорят в Нацкомфинуслуг.

В целом, по мнению Комиссии, органы государственной власти на сегодня имеют все необходимые полномочия для прекращения рекламы «финансовых пирамид» в Украине.

С целью принятия мер для предотвращения функционирования на территории Украины «финансовых пирамид», других сомнительных схем, которые могут привести к присвоению средств граждан, Нацкомфинуслуг предлагает:

1) поручить Министерству юстиции Украины внести изменение в законодательство в части установления уголовной ответственности за создание, использование или содействие развитию пирамидальных схем;

2) поручить Министерству внутренних дел Украины провести следственные действия в отношении организаторов «финансовой пирамиды» «МММ-2011»;

3) усилить контроль Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей за соблюдением законодательства о рекламе с целью прекращения рекламы «финансовых пирамид» в Украине;

4) поручить Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей и Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины осуществить производство и распространение социальной рекламы, направленной на повышение финансовой грамотности населения и его защиты от вложения средств в «финансовые пирамиды»;

5) поручить Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, проработать вопрос о внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно ограничения доступа абонентов к ресурсам, через которые осуществляется распространение информации о деятельности «финансовых пирамид».