НБУ расширил перечень нарушений, при которых могут быть наложены админштрафы

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень нарушений, при которых могут быть наложены административные штрафы.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №84 от 12 марта 2012 года, которым вносятся изменения в Положение о порядке наложения административных штрафов и которое вступит в силу после его официального обнародования.

На сегодняшний день Национальный банк принимает меры по привлечению к административной ответственности, в частности, в случае осуществления банковской деятельности без банковской лицензии. В своем циркуляре регулятор расширяет перечь нарушений и указывает, что нарушением будет считаться также и осуществление банковских операций или иной деятельности по предоставлению финансовых услуг без соответствующей лицензии НБУ или с нарушением условий лицензирования.

На сегодняшний день в Положении предусмотрено, что к лицам, которые могут быть объектом проверки Нацбанка, на которых налагаются штрафы, относятся собственники существенного участия в банке, если НБУ считает, что оно не соответствует требованиям, установленным Законом относительно существенного участия, или негативно влияет на финансовую безопасность и стабильность банка.

В измененной редакции Положения объяснения по поводу того, когда собственник банка может стать объектом проверки НБУ, изъяты.