«Французское деловое сообщество» отмечает прогресс в диалоге с фискальными органами Украины

Французский бизнес отмечает значительный прогресс в построении диалога с фискальными органами Украины, сообщил в комментарии УНИАН президент «Французского делового сообщества» Томас Моро.

Он отметил, что за последние 6-7 месяцев произошли позитивные изменения в работе Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы Украины. В частности, на сегодня можно говорить о существовании конструктивного диалога между бизнесом и руководством данных структур, чего не было ранее.

«Раньше было очень тяжело, никто не хотел слушать о проблемах бизнеса», - подчеркнул Т.Моро.

По его словам, последние месяцы французским компаниям удалось наладить диалог с руководством Гостаможслужбы, что дает надежду на решение проблем, которые на сегодня существуют у иностранных компаний, работающих в Украине. Так очередная встреча французского бизнеса и руководства Гостаможслужбы запланирована на 28 мая.

Аналогичная работа проводится и с налоговыми органами, которые также демонстрируют желание создать комфортные условия работы бизнеса.

«Если данный диалог будет постоянным, то это принесет однозначно позитивный результат», - говорит Моро.

Среди позитивных моментов в работе с налоговиками он назвал расширение списка французских компаний, которые будут получать возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в автоматическом режиме, а также постепенное уменьшение задолженности по возмещению налога.

Так, по информации президента «Французского делового сообщества», на сегодня компании-члены ассоциации уже получили 80% от общей суммы налога, которая подлежит возмещению.

«Готовность налоговых органов вести диалог говорит об их желании идти навстречу бизнесу. Это важно для французских компаний, так как это перспектива для нас. Много компаний, входящих в нашу ассоциацию, готовы увеличивать инвестиции в Украину, и если они увидят желание госорганов помогать бизнесу, это укрепит их уверенность в целесообразности таких инвестиций», - говорит Моро.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на позитивные изменения, на сегодня еще много вопросов, касающихся совершенствования налогового законодательства, порядка администрирования налогов, с целью создания благоприятных условий для работы, как украинского, так и иностранного бизнеса, остаются нерешенными.

Как сообщал УНИАН, Европейская Бизнес Ассоциация определила налоговый индекс Украины на уровне 1,9 по 5-бальной шкале.

Налоговый индекс рассчитывается по четырем компонентам: налоговое законодательство — 15% (в структуре индекса), администрирование налогов — 40%, фискальное давление — 30% и качество налогового обслуживания — 15%.

Самый низкий индекс наблюдался по показателю «администрирование налогов» — 1,62. Уровень фискального давления немного выше — 2,11 и самый высокий показатель это работа налоговой службы — 2,36. При этом уровень налогового законодательства респондентами (117 компаний, входящих в состав Европейской Бизнес Ассоциации) оценен в 1,76.